Atlete trans il tribunale mette fine alla concorrenza sleale | Lia Thomas non gareggerà alle Olimpiadi contro le donne

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo tanti dibattiti mediatici e ricorsi amministrativi, ilsportivo: Lianonle. Nuova battuta d’arresto per la prima atletagender a vincere un titolo universitario NCAA nel marzo 2022. La nuotatrice ha perso infatti una causa legalela World Aquatics presso ilarbitrale per lo sport, per cui gli resta vietato nuotare nella categoria femminile e preclusa la possibilità di accedere nella stessa categoriaprossime. Il dibattutissimo tema del gender nello sport riprende corpo e si arricchisce di un nuovo capitolo inerente laversia relativanuotatriceLia, abituata a vincere a mani basse nelle gare femminiliquali si è iscritta fin qui, battendo ogni volta le concorrenti graziesua struttura muscolare decisamente più potente rispetto a quella delle