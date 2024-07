Alessandro e Vincenzo vite spezzate a 16 anni figli di tutti noi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutierano cresciuti insieme: i primi passi, i giochi nella villa di Rotondi, poi la scuola insieme, anche il liceo, l’Istituto Tecnico Commerciale di Cervinara. Ed insieme hanno trascorso gli ultimi istanti della loro vita, tragicamente spezzata a 16. C’è sgomento in tutta la Valle Caudina per la tragedia della strada avvenuta nella notte tra giovedì e venerdi: le lancette dell’orologio avevano da poco girato sull’una quando i due ragazzi in sella al loro scooter, mentre percorrevano via Matilde Serrao nel territorio comunale di Montesarchio, si sono schiantati con una moto che proveniva dal lato opposto. Un impatto violentissimo e all’arrivo immediato dei soccorsi purtroppo pernon c’era più nulla da fare, era morto sul colpo.