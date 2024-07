Alec Baldwin a processo | ecco com' è andata la prima udienza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) L'attore e produttore è accusato di omicidio colposo per la sparatoria sul set del film Rust.si è presentato in tribunale per ladelche lo vede imputato per omicidio colposo a seguito della morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta nell'ottobre 2021 sul set di Rust. Nel corso dell', la giuria ha ascoltato le dichiarazioni di apertura dell'accusa e della difesa, con quattro testimoni che si sono presentati nel corso della giornata. Hilaria, la moglie, e il fratello Stephen, erano accanto all'attore durante il. Cronaca delè stato visto prendere diversi appunti durante il procedimento, soprattutto durante le dichiarazioni dei procuratori.