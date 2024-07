Alberto Nencetti eletto nuovo presidente dei balneari della Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Da Cecina alla guida deitoscani. L’imprenditoreè statoall’unanimità comedi Sib Confcommercio, il sindacato che rappresenta i, un passato da campione di sci e manager, dal 1988 è titolare di uno dei più importanti stabilimentisulla costa tirrenica. Grande appassionato di sport (è anche maestro di sci, allenatore federale e istruttore nazionale), attualmente è consigliere nazionale di Sib eprovinciale di Suv Confcommercio Livorno. Accanto asiedono in consiglio per il prossimo quinquennio i colleghi Daniele Avvento (SIB Grosseto) in qualità di vice, Fabrizio Fontani (Pisa) e Luca Petrucci (Lucca-Massa Carrara). Con loro anche la past president Stefania Frandi, invitata permanente come consulente legale, ruolo che la vede impegnata da anni anche a livello nazionale, nella spinosa vicenda del rinnovo delle concessioni e nelle altre battaglie a favorecategoria.