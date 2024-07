Valtiberina assistente familiare per persone non autosufficienti | come accedere ai contributi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Potenziare i servizi di assistenzaper favorire la permanenza presso il proprio domicilio ed evitare il ricovero in una struttura residenziale. È tra gli obiettivi di A.Te.Do. Plus, il progetto avviato dalla Zona Distrettoe finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo sociale europeo plus. Il progetto prevede l’erogazione dieconomici per l’assistenzaa favore di over 65 anni nondi età inferiore con disturbi cognitivi che presentano un elevato bisogno assistenziale e residenti in uno dei comuni della Zona Distretto. Per partecipare all’avviso “Ampliamento del servizio di assistenza” c’è tempo fino al 31 agosto 2024.