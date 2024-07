Usa2024 NYT | alcuni consiglieri Biden vogliono spingerlo a rinuncia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (askanews) – Un “piccolo gruppo” die collaboratori vicini al presidente Joehanno iniziato a discutere di come convincerlo a farsi da parte, convinti che non sia in grado di vincere le elezioni presidenziali contro Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando “tre persone a conoscenza della questione”, su cui viene mantenuto l’anonimato. Ifarebbero parte dell’attuale amministrazione e dell’organizzazione per la campagna elettrorale per confermarlo alla casa Bianca. Lo stesso quotidiano tuttavia aggiunge che le persone della cerchia più vicina al presidente, un gruppo che include i suoi collaboratori di lungo termine e i componenti della sua famiglia, restano convinti che andrà fino in fondo alle elezioni.