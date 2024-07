Scontro sulla via Emilia Quattro le persone ferite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Incidente conferiti, ieri mattina, alle 9.25,viain zona Gualdo-Ponte Ospedaletto in comune di Longiano. Protagonisti due autocarri, uno del soccorso stradale Romagna di Gambettola finito nel fossato laterale a monte della statale e un’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale del comune di Longiano che ha effettuato gli accertamenti. Sembra che l’automobile, con due giovani sorelle a bordo, una residente a Gatteo e una a Cesena, stesse procedendo in direzione Savignano sul Rubicone-Cesena insieme a uno dei due autocarri. Dalla parte opposta, Cesena-Rimini, stava arrivando l’autocarro del soccorso stradale alla cui guida c’era un albanese 35enne residente a Savignano sul Rubicone. L’impatto tra i tre veicoli è stato molto violento per cui sul posto sono giunte, oltre agli agenti della polizia locale di Longiano, i Vigili del Fuoco per estrarre i coinvolti nell’incidente e le ambulanze del 118 per trasportare i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.