Rugby gli apuani contano un centinaio di tesserati Bernabei | Cerchiamo uno spazio per programmare l’attività

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Due opzioni per un impianto. Gli ““ di Massa cercano casa per dare certezze alla propria attività e al momento sul tavolo ci sono due soluzioni: il campo di via Casola a Marina di Massa (da gennaio non utilizzato né assegnato) e quello di via Martiri di Cefalonia in zona industriale, del quale se ne discute da tempo. A renderlo noto è Davide, il presidente della società massese della palla ovale. "Siamo una piccola società che si sostiene con piccoli sponsor, ma puntiamo a crescere. Non vogliamo un centro sportivo, ma unodove poteruna attività che coinvolge undie presentare un progetto che, a fronte di un grosso impegno finanziario da parte nostra, ci garantisca almeno una gestione ventennale – dice– abbiamo bisogno di un campo di almeno 105 x 68 metri che, con le fasce di sicurezza, diventano 110 x 75".