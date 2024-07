Rivolta nel carcere di Trieste 5 persone portate via in ambulanza Polizia in tenuta antisommossa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Firenze, Viterbo e ora. Ancora unanelle carceri italiane: l’ultima nel capoluogo friulano culminata con 5(probabilmente detenuti)via in. Lo riporta il quotidiano locale Il Piccolo. Un gruppo di carcerati si è asserragliato dentro l’istituto penitenziario Ernesto Mari, incendiando arredi e lenzuola. Le forze dell’ordine hanno lanciato gas lacrimogeni. Almeno un detenuto è rimasto intossicato. Non sono chiare le condizione degli altri 4 portati in ospedale. Sono un centinaio i detenuti insorti: 260 quelli ospitati attualmente nella struttura che ha una capienza di 150. I detenuti attraverso le sbarre delle finestre hanno urlato più volte di essere costretti a dormire a terra, su materassi con cimici.