Ricerca | dimostrato l’asse tra intestino e nervi periferici

(Di giovedì 11 luglio 2024) Scoperta rivoluzionaria nella: è statoil collegamento tra l’e iLa scienza ha fatto un passo avanti significativo grazie a uno studio italo-tedesco che dimostra per la prima volta l’esistenza di un collegamento diretto tra l’, i suoi microbi e i. Questa scoperta apre nuove frontiere nella cura delle lesioni nervose causate da incidenti o interventi chirurgici.medicina -Ansa- Notizie.comIl lavoro, frutto della collaborazione tra le università di Torino, Padova e Hannover, pubblicato sulla rivista ‘Gut Microbes’, mette in evidenza il ruolo cruciale del microbiota intestinale. Questo insieme di microorganismi non solo è essenziale per la nostra salute generale ma influisce anche sullo sviluppo e funzionamento deie dei muscoli scheletrici.