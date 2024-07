Punto dai calabroni muore per shock anafilattico | era andato in pensione da pochi giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Castiglione d’Orcia (Siena), 11 luglio 2024 – Il destino è davvero imprevedibile, beffardo e cinico. La comunità di Vivo d’Orcia, ma anche quella dell’intero territorio comunale e oltre, hanno appreso con incredulità e sgomento la notizia della improvvisa scomparsa di uno di loro: Luciano Vagaggini. Sessant’anni da compiere, aveva lasciato ufficialmente il lavoro da, avendo maturato i requisiti per il collocamento a riposo, dopo i lunghi anni trascorsi lavorando con competenza e professionalità sul territorio per Acquedotto del Fiora. Uno, provocato dalla puntura di uno o forse più insetti (forse), ha provocato l’occlusione delle vie respiratorie e né i soccorsi immediati dei familiari, né il tempestivo arrivo dei soccorsi sanitari dalla vicina Abbadia San Salvatore, con gli operatori che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte.