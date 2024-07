Napoli 7 persone intossicate dopo aver bevuto latte i mandorla offerto da uno sconosciuto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 luglio 2024) È scattata una vera e propria caccia all'uomo che nel giro di pochi giorni, e seguendo lo stesso copione, si è introdotto all'interno di due attività commerciali in zona via Foria aoffrendo ai presenti la possibilità di rinfrescarsi con undi. In entrambe le circostanze chi ha ingerito la bevanda si è sentito male. Sette leche si sono presentate al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per le cure. I commercianti della zona stanno in queste ore pubblicando su TikTok diversi video per mettere in guardia i colleghi e i cittadini. Al vaglio dei carabinieri, per il momento, ci sono due casi, ma potrebbero essercene di più: sui social si parla di episodi simili segnalati anche all'Arenaccia e in zona Pignasecca.