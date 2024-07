Missione 2050 Manifattura e servizi Un ponte sul futuro tra Monza e Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le imprese della Brianza verso il. Tra manifatturiero innovativo ead alta specializzazione. Per capire fin d’ora quali sono le decisioni da prendere e le eventuali lacune da colmare. E per continuare a recitare un ruolo da protagonisti. Lo dicono i numeri registrati dall’indagine realizzata e coordinata dal Centro Studi di Assolombarda con il Consorzio AAster: un Pil in crescita del +5,2 per cento rispetto a quello del 2019 (contro una media regionale del 3,5 per cento), per un valore di 29 miliardi di euro. Bene la produzione industriale (+1,5 per cento), mentre l’export fa segnare un record di 13,8 miliardi di euro. I settore che trainano la Brianza produttiva sono la farmaceutica (+19,7 per cento nell’ultimo anno), la meccanica (+19,5 per cento), l’elettronica (+16,7 per cento).