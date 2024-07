LIVE Paolini-Vekic 2-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra annulla una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio vincente. 2-2 Game. Ancora una volta la tennista di Osijek mette a segno il dritto vincente. 40-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per la croata, che sta giocando meglio. 30-0comanda lo scambio a suon di dritti. 15-0 Decolla la risposta di dritto del. 2-1 Game. Entra la prima e Jasmine torna a condurre in questo avvio di match. 40-30 Non passa stavolta lacorta di rovescio della croata. 30-30 Poche prime per Jasmine, che si lascia investire dalla risposta di dritto dell’avversaria. 30-15 Scappa via la risposta di rovescio di. 15-15 Servizio e dritto a segno per l’italiana. 0-15 Solido passante incrociato di rovescio della croata.