Le ecomafie sono una piaga con un fatturato di 88 miliardi di euro all’anno Per Legambiente vengono commessi 4 illeciti all’ora

(Di giovedì 11 luglio 2024) Leunacon unda circa 8,8di. A certificarlo è il rapporto di‘Ecomafia 2024. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia’, edito da Edizioni Ambiente, che certifica come i reati ambientali nel 2023saliti a 35.487, con un incremento del 15,6% rispetto al 2022, e una media di 97,2 reati al giorno, pari a 4ogni ora. Azioni che si concentrano soprattutto nel Mezzogiorno e in particolare nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa – Campania, Puglia, Sicilia e Calabria – dove si concentra il 43,5% delipenali, +3,8% rispetto al 2022. Tutto il mercato illegale nella Penisola è valso agli ecomafiosi nel 2023 ben 8,8. Dati, commenta, “nel complesso preoccupanti: nel 2023 in Italia aumenta anche il numero delle persone denunciate (34.