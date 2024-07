L’abbinamento tra canotta bianca e maxi gonna a stampa multicolor è l’outfit easy & chic che svolta la stagione calda

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quando ci si trova nel pieno dell’estate, ancora in città, si ha un estremo bisogno di idee per outfit che possano essere freschi e pratici ma allo stesso tempo assolutamente. Se blazer, camicie sartoriali e pantaloni con le pinces devono essere messi da parte per le temperature alte, occorre giocare d’astuzia. E trovare combinazioni che abbiano come protagonisti capi facili ma femminili e affascinanti abbinati a basici rinnovati da accessori lady-like. Un esempio calzante di ciò che stiamo cercando è questo look street style avvistato a Parigi durante le ultime sfilate della Haute Couture. Un outfit costituito data che colpisce proprio per la sua semplicità.