Jurassic World 4 | Jeff Goldblum offre alcuni consigli a Scarlett Johansson

(Di giovedì 11 luglio 2024)4:Durante una recente apparizione al Today Show, l’icona diParkha offerto i suoi migliori auguri e la sua saggezza a, che si prepara a unirsi al franchise per il prossimo sequel di, ancora senza titolo e ad oggi noto semplicemente come4. Con il suo tipico sorriso ironico,ha detto: “Dottoressa, sono. Ecco cosa voglio dirle. Questo lo so:troverà un modo. Non si faccia mangiare se non vuole“. La Johannson ha poi risposto: “Oh mio Dio, non posso credere chemi abbia detto questo. Penso che la mia vita sia completa ora. Posso andare in pensione“. I due non sono certo estranei l’uno all’altro, avendo recentemente recitato insieme in Asteroid City di Wes Anderson.