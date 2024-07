Incubo West Nile a Soliera Modena un caso accertato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – E’ statonei giorni scorsi undi infezione davirus relativo ad un uomo anziano residente a. Il paziente si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Baggiovara e le sue condizioni non sono gravi. Il paziente è stato ricoverato nel reparto lo scorso 2 luglio per febbre e sintomi gastrointestinali con successiva comparsa di sintomatologia neurologica per cui sono stati disposti accertamenti da cui è emersa la positività al virus. Il virus L’Ausl ricorda che ilè presente in tutta l’area della pianura padana ed è veicolato principalmente dalla zanzara comune: l’uomo, come pure i cavalli, viene occasionalmente infettato tramite punture di zanzare ma non è in grado di trasmettere l’infezione ad altre zanzare, né ad altre persone.