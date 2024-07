Fedez conferma di essere fuori pericolo ma poi cancella tutto | cosa aveva scritto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha fatto un gesto sorprendente dopo il malore che l’ha costretto a ricoverarsi nuovamente in ospedale. Federico Lucia hadiversi messaggi sui social per spiegare quello che gli è accaduto e per ringraziare il dottore che è intervenuto tempestivamente salvandogli la vita. Una di questi messaggi però è stato primae poito dal diretto interessato: scopriamodetto.spiazza tutti: il messaggioto sui socialha attirato l’attenzione dei media per i problemi di salute che lo affliggono da quando è stato operato per i problemi al pancreas. Ha avuto una nuova emorragia nella notte dell’11 Luglio e l’hato lui stesso tramite i social. Federico Lucia però ha stupito tutti pubblicando il seguente messaggio e poindolo tempestivamente: “Grazie a tutti per i messaggi, ora sono