Ecco il regalo di nozze di mia suocera Clizia Incorvaia cosa ha ricevuto da Eleonora Giorgi

(Di giovedì 11 luglio 2024)e Paolo Ciavarro si sposeranno venerdì prossimo, 12 luglio. Hanno scelto Forte dei Marmi, e una cerimonia sulla spiaggia, per delleche si annunciando da sogno. La loro storia d’amore era partita tra lo scetticismo generale e invece, con il passare del tempo, il loro sentimento era cresciuto e si era strutturato. Per molto tempo si è parlato del rapporto tra. L’attrice, come tutti sanno, sta combattendo una battaglia contro un tumore al pancreas. >> “La verità sul suo futuro in tv”. Fiorello via dalla Rai ma non seguirà Amadeus sul Nove: ora la scoperta sul conduttore Uno dei peggiori da affrontare ma che sta affrontando con coraggio, pure nelle difficoltà. Raccontava recentemente come: “Se non avessi il nipotino e i figli direi ‘pazienza’”.