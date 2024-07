Dorme alla stazione con la bimba di 2 anni la Polfer la soccorre e le trova cibo e un tetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Terni, 11 luglio 2024 – Dormiva abbracciatafiglioletta di duesu un giaciglio di fortuna all’interno dellaferroviaria di Terni. L’hannota così, nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati nei consueti servizi di vigilanza preventiva svolti all’interno dell’impianto ferroviario. La donna, una cittadina extracomunitaria in regola con il permesso di soggiorno, ha spiegato agli agenti di essere arrivata in treno da Roma per incontrare un conoscente che le aveva promesso di ospitarla ma, dopo essere scesa nellaternana, oltre a non averto nessuno ad attenderla, anche i tentativi di contattare l’uomo al telefono sono risultati vani. Gli uomini della, come prassi, hanno svolto i controlli di rito ma, contemporaneamente, hanno provveduto a rifocillare mamma e figlia e si sono dati da fare per cercare loro una sistemazione alloggiativa.