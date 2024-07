Come nasce un mito effervescente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quando esci dagli schemi precostituiti, o fallisci, o scopri una nuova via. È quello che è successo al fondatore di una delle Maison di champagne più celebre e desiderata al mondo, Joseph Krug, che nel 1800 non era di sicuro un predestinato. Lavorava in un’altra maison, certo, ma senza grandi ambizioni. L’illuminazione arriva quando decide che quel metodo utilizzato fin lì non funzionava così bene. C’era eterogeneità nel prodotto, il rischio che le diverse annate fossero molto diverse una dall’altra rendeva il vino difficile da vendere. Joseph si rifiutava di accettare che servisse una buona annata per creare un buon vino: doveva trovare un’altra soluzione. Bisognava intervenire con l’assemblaggio. Nel 1843, certo della sua idea, decide di fondare la sua maison, basando tutto il lavoro sul rifiuto del compromesso, che ispira ancora oggi Krug.