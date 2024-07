Che rischio per Fedez ancora un’emorragia interna | ricovero d’urgenza ecco come sta ora

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) In seguito a una pericolosa perdita di sangue, il popolare rapper milanese è stato sottoposto nella notte a una gastroscopiaal Policlinico di Milano E’ stato lo stesso rapper, con un post social sul suo profilo ufficiale di Instagram, a dare la notizia facendosi ritrarre in una foto sul letto d’ospedale poco prima di essere sottoposto all’ennesimo intervento chirurgico dovuto ad. Il malore improvviso che lo ha colto nello studio di registrazione mentre stava registrando una nuova canzone, lo ha costretto alla corsa al vicino Policlinico di Milano dove è stato preso in cura da un’equipe di specialisti. Tanta paura per– Cityrunmors.it – Ansa foto I problemi per il cantante iniziarono nel marzo del 2022 quando fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas, documentando sui social tutto il percorso, dalla scoperta della malattia all’intervento, dalla degenza al ritorno a casa.