Canale 5 The Family fa subito centro | la Turchia fa godere Mediaset

(Di giovedì 11 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (The) Se non è invasione poco ci manca. Le produzioni turche ormai rappresentano una colonna portante del day time soprattutto di. Ma attenzione, non è un fenomeno locale. Titoli come Terra amara, Endless Love o Brave and Beautiful sono distribuiti in un centinaio di Paesi nel mondo, compresi Usa e America Latina, dove hanno quasi soppiantato le telenovelas. Ora la new entry su5 è The, piazzato nel pomeriggio dopo Endless Love. E lunedì ha fatto: 1,7 milioni di spettatori e il 20% di share. Il titolo su cui ha puntato il marketing del Biscione per l'estate è una sorta di rivisitazione in chiave “anatolica” della leggendaria serie I Soprano.