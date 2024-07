Aiutò la latitanza del fratello gestendo la cassa e le comunicazioni | Rosalia Messina Denaro condannata a 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Condanna a 14con rito abbreviato per associazione mafiosa per, sorella del boss morto il 25 settembre del 2023. È questa la decisione della gup di Palermo Clelia Maltese. I pm Pierangelo Padova e Gianluca De Leo avevano chiesto 20. Sono seiin meno della richiesta della procura guidata da Maurizio De Lucia mentre è stata riconosciuta l’associazione mafiosa. La maggiore delle quattro sorelle di Matteoera stata arrestata il 3 marzo del 2023: era stata proprio lei la chiave per risalire alle cure del. Da tempo, era infatti, sotto osservazione degli investigatori. Negli ultimi mesi delladell’ex primula rossa di Castelvetrano gli investigatori avevano vistomolto preoccupata, pensierosa, poi la svolta il 6 dicembre del 2022, quando i carabinieri del Ros hanno ne hanno perquisito l’abitazione e hanno trovato, nascosto in un tubulare di una sedia della cucina quella che si sarebbe rivelata essere una vera e propria cartella clinica del