A Santa Marinella il mare diventa smart | nuove tecnologie per la sorveglianza della Riserva di Macchiatonda

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Al via il progetto “Sea”, il sistema innovativo di monitoraggio ambientale nellaNaturale Regionale die in altre aree di interesse ambientale che garantirà la gestione intelligente dell’intero ecosistema. Cosa prevede il progetto “Il programma prevede l’installazione di un laboratorio sperimentale, che attraversodisarà in grado di rilevare attraverso Rov marini e aerei e grazie ad un sistema di sensori ad alta tecnologi, le attività anomale all’interno. In particolare- ha spiegato il sindaco Pietro Tidei- il nuovo sistemasarà in grado di rilevare la presenza di specie faunistiche da monitorare, l’abbandono di rifiuti o i principi d’incendio.