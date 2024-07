WWE Money in he Bank 2024 – Review

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 10 luglio 2024) MITB è divenuto, da qualche anno, un PLE di pregio superiore alla media, che oramai riserva grande spettacolo e grosse implicazioni in termini di storyline e personaggi, non come i “Big Four” dell’epoca che fu, ma ci siamo capiti. Nella splendida cornice di Tornonto questo trend sarà stato opportunamente rispettato o brutalmente disatteso? Brace yourselves guys, let’s begin! I IIN THELADDER MATCH Andrade vs Carmelo Hayes vs Chad Gable vs Drew McIntyre vs Jey Uso vs LA Knight to Become the New Mrin the(16:32) Un inizio di show con i controcaxxi, con un match contraddistinto da un ritmo elevatissimo e tanti spot ben congegnati. Sui sei contendenti, quattro sono decisamente over, chi più chi meno, mentre i due meno “hot to handle” (Carmelo e Andrade) hanno compensato questo deficit parziale con una ferma volontà di menomare la propria salute a medio termine tramite bump pericolosi e rilevanti, vedasi la sunset flip powerbomb che li ha visti coinvolti, una delle più violente che io ricordi.