Wimbledon 2024 l’infortunio è un lontano ricordo per Djokovic | ora l’obiettivo è il titolo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La sconfitta di Novaka Parigi sembra un qualcosa a cui si è assistito una vita fa.nel corso del match contro Cerundolo, la notizia del problema al menisco, il conseguente forfait contro Ruud e l’intervento chirurgico. Tornerà agli Us Open? Sarà costretto a saltare le Olimpiadi di Parigi a cui tanto tiene? Di certo non potrà mai essere in campo a, si diceva. Ed eccoci qui, mercoledì 10 luglio, con l’ex numero uno al mondo che si gioca un posto in semifinale ai Championships contro Alex De Minaur. Un quarto raggiunto con un tabellone di certo non impossibile, avendo affrontato Kopriva, Fearnley e Popyrin nei primi turni, ma il modo in cui ha annichilato Holger Rune lunedì sera ci fa pensare a unin grado di puntare al colpo grosso ai Championships.