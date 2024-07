’Voce all’autore’ con Francesca Diotallevi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Domani, alle 21.15, a Palazzo Binelli,presenta il suo libro ‘L’ultimo mago’ edito da Neri Pozza all’interno della rassegna ‘Voce, promossa dal Comune e organizzata dalla Biblioteca ’Lodovici’, in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori. L’autrice sarà in dialogo con Veronica Giuffré. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È la notte di Capodanno del 1960 e in un lussuoso appartamento affacciato sul parco del Valentino un gruppo di persone siede attorno a un tavolo aspettando l’inizio di quelli che il padrone di casa chiama esperimenti, ma che per chi è lì hanno un valore inestimabile, metafisico, soprannaturale. Gustavo Rol ha l’eleganza garbata di chi cammina con naturalezza in qualunque stanza del mondo e il pubblico pende dalle sue labbra.