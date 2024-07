VIDEO – L’Inter presenta Martinez | Il tempo vola? Anche io!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha un nuovo guardiano delin città: Josepè pronto. Lo fa sapere il club attraverso un particolarissimodizione lanciato sui canali ufficiali.– Finalmente ieriha reso ufficiale e pubblico l’acquisto di Josep. Il portiere aveva completato l’iter medico e burocratico quasi una settimana fa, arrivando a mettere la firma sul contratto nel segreto della sede di Viale della Liberazione. Dopo aver dato precedenza all‘ufficialità di Piotr Zielinski, adesso è arrivato il momentoper lo spagnolo ex Genoa., entusiasta di aver intrapreso questa nuova avventura alaffiancando il collega Yann Sommer, si èto ai tifosi con le prime parole da nerazzurro., ilzione prodotto dalGUARDIANO DEL– Ma lezioni ufficiali non sono finite qui per Josep