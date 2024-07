Torta di more e yogurt | una golosissima scoperta

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chefantastica questadiallo! L’impasto è soffice e arioso, morbidissimo e goloso, ma nasconde questi deliziosi frutti di bosco che in cottura rilasciano il loro succo e diventano irresistibili. È un dolce raffinatissimo e originale, incredibilmente goloso! Sparirà alla velocità della luce, ma se dovesse avanzare possiamo conservarlo per un massimo di quattro giorni, ben protetto sotto la campana di vetro. È semplice da realizzare, dovremo solo aver cura di incorporare le polveri senza smontare le uova per ottenere una consistenza morbidissima.: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per l’impasto: 175 gr di zucchero bianco 100 gr di burro 190 gr di farina 00 70 gr di amido 2 uova 1 bustina di lievito per dolci 125 gr dia vaniglia 200 gr diper decorare: 25 gr di zucchero 40 gr diq.