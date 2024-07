TeleMeloni a senso unico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La destra in Francia perde le elezioni e RaiNews24 che fa? Dedica l’apertura del tg al Festival Città Identitarie. Tele Meloni al suo peggio. Aida Bernini via email Gentile lettrice, precisiamo che le storture di questa Rai vanno imputate alla dirigenza e non ai redattori, che infatti si ribellano e ai quali va tutta la solidarietà mia e del giornale. Però diciamo la verità: la Rai non è mai stata imparziale. Non lo era alle origini, quando si chiamava Eiar ed era la voce radiofonica del regime fascista, e non lo è stata in seguito. Abbiamo avuto Tele Fanfani, Tele De Mita, perfino Tele Moro-Berlinguer, quando in tv non era consentito dire che gli attentati fossero rivendicati “dalle Brigate Rosse”: bisognava dire “dalle sedicenti Brigate Rosse”, laddove l’aggettivo (obbligatorio in tutte le edizioni) sottintendeva che fosse opera di terroristi di destra mascherati da sinistra.