Stop totale ai cellulari in classe e ritorno del diario | la svolta di Valditara

(Di mercoledì 10 luglio 2024)aiinfino alle scuole medie, anche se a scopo didattico. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, intervenendo a Roma al convegno "La scuola artificiale - Età evolutiva ed evoluzione tecnologica" ha annunciato di aver dato il via libera al provvedimento, insieme alalcartaceo per i compiti a casa. "Ho firmato una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l'utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo, anche didattico, perché non credo che si faccia buona didattica con un cellulare fino alle scuole medie", ha spiegato il ministro. L'esponente del governo di Giorgia Meloni ha precisato che "questo ovviamente non significa l'uso del tablet o del computer che devono essere utilizzati sotto la guida del docente".