Spagna-Francia Bizzotto senza voce e Adani superstar nella telecronaca

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) –, prima semifinale di Euro 2024, ‘esplode’ su X non solo per lo spettacolo offerto dalle due squadre. Ai telespettatori che seguono la sfida su Raiuno, dai primi minuti non sfugge un particolare ‘sonoro’. Il telecronista Stefano, una delle voci più apprezzate dello sport della tv di stato, è accompagnato dal commento di Daniele, però, non pare al ‘top dei decibel’ per il match tra Furie Rosse e bleus. Il telecronista sembra alle prese con la raucedine e laappare più bassa del solito. L’entusiasmo abituale didiventa ancor più debordante, in particolare nelle azioni dei gol. La rete del momentaneo 1-1 della, con la firma del baby prodigio Yamal, è il ‘punto di non ritorno’, confreni.