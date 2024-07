Scivola su una chiazza di Baileys in aeroporto e finisce in ospedale con trauma cranico | risarcimento record da 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un passeggero della British Airways ha ottenuto undi quasi cinquedidopo essereto su unadiall’di Heathrow nel 2017. L’incidente ha causato all’uomo un, spingendolo a fare causa alla compagnia aerea per 5di sterline, poi ridotti a 4dai giudici. Andreas Wuchner, allora 35enne, si trovava all’con un socio in affari quando, a pochi minuti dalla partenza del volo, ha deciso di acquistare dei caffè da Starbucks. Affrettandosi verso il gate con le bevande in mano, non si è accorto della pozzanghera die vi èto, battendo violentemente la testa. Da quel momento, ha sofferto di mal di testa ricorrenti e debilitanti. Il tribunale della contea di Central London ha ritenuto la British Airways responsabile dell’incidente, sottolineando che il personale avrebbe dovuto pulire o segnalare la presenza della macchia di liquore.