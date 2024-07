Scendono gli accessi in Area B e C ma è scontro sui numeri di Amat

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ètra la giunta e alcuni consiglieri di maggioranza sui dati di traffico diB eC rivelati ieri da, l’Agenzia mobilità ambiente e territorio del Comune, nel che, oltre al confronto dei mesi di aprile e maggio 2024 con lo stesso periodo dell’anno scorso, include anche un’analisi delle motorizzazioni delle auto che entrano in città. Se infatti per Palazzo Marino l’aver ridotto del 10% rispetto al 2023 l’accesso dei veicoli diesel nelle Ztl rappresenta un successo, per i Verdi, lo stesso dato certifica una sconfitta, perché, sostengono, evidentemente i divieti non funzionano.anche sui dati, che per gli ambientalisti, a partire dal consigliere Carlo Monguzzi, non sarebbero veritieri. I dati di Palazzo Marino suB e C Ma cosa dicono le rivelazioni? Secondonelle ztl diC, quella del centro storico, eB, che comprende quasi tutta la città, ci sarebbe stato un generale calo nel numero degli ingressi e circolerebbero sempre meno veicoli inquinanti.