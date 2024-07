Ragazzina violentata da due giovani | choc a Porto Sant’Elpidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Civitanova, 10 luglio 2024 - Unasarebbe stata, dopo essere stata adescata in un locale del lungomare civitanovese. I fatti – su cui indaga la polizia – sarebbero avvenuti nella notte tra venerdì e sabato. La 16enne diSant'Elpidio avrebbe trascorso la serata nel locale dove, in compagnia di due ragazzi, più grandi di lei di una decina di anni e suoi conoscenti, avrebbe bevuto alcolici. Poi i ragazzi l’avrebbero portata nell’appartamento di un loro amico e lì, approfittando delle condizioni di ridotta lucidità per via dell’alcol della minorenne, sarebbe avvenuta la violenza. Il giorno dopo la ragazza avrebbe confidato tutto ai genitori, che l’avrebbero accompagnata al pronto soccorso di Civitanova e poi, da lì, sarebbe partito il codice rosa, il protocollo operativo per i casi di violenza.