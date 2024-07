Prove tecniche campo largo | centrosinistra Toscana prepara 2025

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Occhio aldicon le delibere al voto per il referendum abrogativo autonomia differenziata presentate in Consiglio regionale firmate insieme Pd, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Insieme Pd, Italia Viva e Movimento 5 Stelle non capita tutti i giorni. Una doppia delibera con una valenza politica che non è solo relativa al referendum abrogativo in questione. Ma che è chiaro trattasi didiin chiave elezioni regionali. Con un Pd uscito dalle Europee 2024 primo partito in. Perché, come ha capito da tempo il centrodestra al Governo, insieme, la matematica aiuta, è più facile vincere. Come anche ilalla francese per battere la destra.