Piove troppo il sindaco fa un’ordinanza per far tornare il sole | Si prescrive il bel tempo da luglio a ottobre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildi Coulonces, un piccolo comune francese di 216 abitanti del dipartimento dell’Orne, in Normandia, ha emessoanti-pioggia: “In considerazione del fatto che durante le vacanze ci deve essere il, che la quantità di pioggia ha raggiunto il suo limite nel nostro comune”, e in tutta la parte nord della Francia, si“il belda metà, con temperature tra i 30 e i 35 gradi centigradi durante il giorno, non più di 20 la notte”. L’ordinanza anti-pioggia del: “Ci sia belda” “Niente canicola”, ha sottolineato però Daniel Marriere, pensando ai più anziani. “Siamo un piccolo comune, non vorrei perdere qualcuno”, ha spiegato il, raccomandando “ai gestori delle parrocchie” di pregare per farun clima più normale.