Parigi 2024 Gianmarco Tamberi e l’irripetibile opportunità di sfatare il tabù del secondo oro olimpico nel salto in alto

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è stato scelto come portabandiera maschile dell’Italia durante la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici di. Nella capitale francese, il prossimo trentaduenne marchigiano avrà la possibilità di compiere un’impresa sinora mai riuscita a chicchessia. Quella di fregiarsi di una seconda medaglia d’oro. Ilinfa parte del programma dei Giochi sin dal 1896. Dunque, quella delsarà la trentesima gara con valenza olimpica. Il dato eclatante è che, a oggi, si contano 29 differenti vincitori. Banalmente, questo significa che nessuno è ancora riuscito a ripetere un trionfo a Cinque cerchi! Anzi, per la verità è raro trovare uomini in grado di fregiarsi di una nuova medaglia dopo aver conquistato quella del metallo più pregiato.