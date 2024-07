Orban è sleale Venti Paesi in rivolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È arrivata l’ora della resa dei conti. Mentre Viktorsarà a Washington per partecipare al vertice della Nato, a Bruxelles il suo ambasciatore presso l’Unione Europea finirà sulla graticola. Al direttorio dell’Ue – il Coreper, ovvero Comitato del rappresentanti permanenti – circa 20 Stati membri intendono prendere di petto Budapest, con l’accusa di slealtà. "La Polonia è scatenata", confida un diplomatico. L’idea è di mettere le cose in chiaro e frenare i bollenti spiriti del premier ungherese. Anche perché ci sarebbe sempre la possibilità – giudicata al momento "improbabile" – di chiudere il semestre ungherese anzitempo con un bel voto a maggioranza al Consiglio., si ragiona, in alcune delle sue dichiarazioni a Mosca infatti "è andato direttamente contro le conclusioni del Consiglio Europeo".