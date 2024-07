Omicidio di Rosina | ergastolo alla figlia 27 anni al nipote e 4 e mezzo al marito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Macerata, 10 luglio 2024 –, 27ale quattroal. Questa la sentenza pronunciata poco prima delle 13 dcorte d’assise d’appello sull’diCarsetti, la 78enne trovata morta in casa sua, a Montecassiano di Macerata, la sera del 24 dicembre 2020. Arianna Orazi seguita dal figlio Enea Simonetti fuori dal tribunale di Macerata, prima di un’udienza (foto Calavita) Del delitto sono stati ritenuti colpevoli ladi, Arianna Orazi, e ilEnea Simonetti, condannati anche per i maltrattamenti fatti subire all’anziana.si era rivolta al centro antiviolenza di Macerata, aveva preso un appuntamento per il 27 dicembre e i familiari, che ascoltavano le sue telefonate, lo sapevano.