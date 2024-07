Omag Mt Manconi alza l’asticella | Vogliamo una stagione di vertice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sognano i tifosi marignanesi dopo l’ottimo mercato dell’Mt San Giovanni. Il raduno è fissato per il 18 agosto, ma intanto il presidente Stefanonon nasconde le ambizioni: "Ripartiamo dal nuovo coach Massimo Bellano e dall’esperienza di Serena Ortolani, che anche quest’anno mira a disputare un campionato di alto livello – spiega – Abbiamo rinforzato i ruoli chiave con la palleggiatrice Nicolini, la schiacchiatrice Piovesan ed il libero Valoppi. Siamo molto contenti anche per le conferme della stessa Ortolani, di Nardo, Parini e Consoli. Le ultime 4 giocatrici hanno scelto San Giovanni anche per la tranquillità dell’ambiente che dà le motivazioni giuste per fare ottimi campionati. Anche quest’anno partiamo per essere protagonisti ai vertici".