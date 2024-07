Napoli doppio colpo in un giorno | ufficiale l’acquisto di Rafa Marin dal Real Madrid

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha ufficializzato tramite i suoi canali socialdi, undi mercato che rafforza ulteriormente la squadra di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto al nuovo difensore con un messaggio su X (ex Twitter): “Benvenuto”. La giornata è stata particolarmente intensa per il, che ha annunciato anche l’arrivo di Leonardo Spinazzola. Con l’ufficialità di, il club partenopeo mette a segno il secondodi mercato in poche ore, dimostrando di voler costruire una squadra competitiva per la prossima stagione., giovane e promettente difensore, si unisce alportando freschezza e qualità alla retroguardia. Il suo arrivo è visto come un importante rinforzo, in linea con gli obiettivi ambiziosi del club sotto la guida di Antonio Conte.