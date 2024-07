Maledette Malelingue Festival ricordando Ivan Graziani

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alla sua terza edizione ilsi terrà a Novafeltria, Rimini tra musica e disegno, sabato 13 e domenica 14 luglio 2024,. IlcelebraA Novafeltria, Rimini, sabato 13 e domenica 14 luglio prende il via la terza attesissima edizione di. Grazie all’impegno e la volontà della Regione, del Comune, della Pro Loco e dell’Associazione Pigro, con la direzione artistica di Filippo, accende i riflettori sulla Valmarecchia. Celebrae la sua “illuminata” carriera di cantautore e artista indimenticabile con la passione poco conosciuta, anche per il fumetto. “Per gli amici” è l’album di inediti diUnche cresce di anno in anno, alimentato dalla passione e dall’amore per un’artista che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tanti.