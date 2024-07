L' Università di Pisa scava nel sito di Pompei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 9 luglio 2024 - È iniziata da pochi giorni la nuova campagna di scavo del progetto PRAEDIA, “an Residential Architecture: an Environmental, Digital, and Interdisciplinary Archive”, frutto della collaborazione tradie Scuola IMT Alti Studi Lucca. Per il quarto anno lo scavo si concentra nel Complesso dei Riti Magici, che sorge nel quartiere dell’anfiteatro di(la parte centrale dell'Insula 1 della Regio II lungo via di Nocera).Gli scavi degli anni passati si erano concentrati prevalentemente nel giardino più esterno, accessibile dalla strada. Le indagini avevano messo in luce i resti di almeno tre abitazioni che occupavano l’area prima che fosse costruito il Complesso dei Riti Magici: edifici a pianta rettangolare, che mostrano i segni di successive ristrutturazioni e riorganizzazioni dello spazio, talvolta accompagnate da riti propiziatori che prevedevano la deposizione di vasi in ceramica e altri oggetti in piccole fosse.