L’Inter cerca un difensore a tutti i costi? Facciamo chiarezza

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è alla ridi unper rinforzare il pacchetto arretrato, come conferma il direttore sportivo Ausilio. Un profilo che deve avere caratteristiche precise. Che spesso entrano in contrasto con alcuni rumor di mercato. LINEA GUIDA CHIARA –sta sondando il mercato alla ridi un. Nello specifico, undi piede mancino da usare come backup di Alessandro Bastoni. Questo è il diktat chiaro condiviso dall’area tecnica ed evidenziato dal DS Piero Ausilio. E sulla base di questa indicazione si dovrebbe giudicare la verosimiglianza dei vari nomi accostati alin questi giorni. Tralasciando le questioni anagrafiche, perché un giocatore classe 1995 (Mario Hermoso) non può “invecchiare” un reparto dove ci sono Francesco Acerbi (1988) e Stefan de Vrij (1992).