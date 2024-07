L’Inghilterra torna in finale | un gol al 91esimo evita lo strazio dei supplementari

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024)in: un gol allodeiLasarà Spagna-Inghilterra. Gli inglesi hanno battuto 2-1 l’Olanda in una partita tutt’altro che memorabile. Primo tempo su ritmi discreti, ripresa inguardabile. Olandesi in vantaggio al 7? con Simons, gran tiro da fuori. Al 18esimo pareggio degli inglesi con Kane su rigore. Un palo per parte e poi secondo tempo soporifero fino al gol aldi Watkins appena entrato al posto di Harry Kane. Southgate ha atteso fin troppo prima di far entrare Watkins e Palmer. Squadre probabilmente stanche, certamente con poco coraggio. Inla Spagna è nettamente favorita. L'articoloin: un gol allodeiilNapolista.