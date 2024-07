La riforma Nordio è legge Colpo di spugna sull’abuso di ufficio e stretta sulle intercettazioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per il ministro della Giustizia, Carlo, è “una mano tesa a tutti i pubblici amministratori, che non avranno più paura di firmare”. Per i maggiori partiti di opposizione è una vergogna “che favorisce l’illegalità del potere pubblico: da un lato protegge i colletti bianchi e i mediatori di corruzione, dall’altro silenzia la stampa”. Con 199 voti a favore e 102 contrari la Camera ha dato il via libera definitivo al ddlche abolisce l’abuso die rivede in parte la disciplina. Il provvedimento passa non solo con i voti della maggioranza ma anche con quelli di Azione e Italia viva. I punti significativi del ddl, dall’abuso dialleSono otto gli articoli del disegno diche propone una significativadel codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento giudiziario.