Inghilterra in Finale L' Olanda cede al 90'

(Di mercoledì 10 luglio 2024) AGI - Sarà l'ad affrontare la Spagna nelladegli Europei di domenica prossima a Berlino: a Dortmund la squadra di Gareth Southgate ha battuto 2-1 l'in rimonta con il gol decisivo di Watkins al 90mo. Gli Oranje erano passati in vantaggio al settimo minuto con un gran tiro da fuori di Simons ma al 18mo era arrivato il pareggio inglese con Harry Kane su rigore per un fallo di Dumfries sullo stesso centravanti del Bayern Monaco. Per l'è la secondaconsecutiva dopo quella del 2021 persa a Wembley ai rigori con l'Italia. .